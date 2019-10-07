Берлин, , 15:03 — REGNUM Спортивные автомобили немецкой компании Volkswagen получат новый значок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Логотип Volkswagen R Speedme

В автокомпании отметили, что новая эмблема характеризуется нетронутой шириной линией и четко горизонтальным расположением с динамическими изгибами.

«Кроме того, выступающая диагональная линия служит резким контрастом, подчеркивая тем самым общую прогрессивность бренда. Удлиненный R создает более широкое и мощное впечатление и определяет приверженность Volkswagen производительности и эксклюзивности», — сообщили в компании.

Там добавили, что обновлённый логотип знаменует собой начало новой главы в истории спортивного подразделения и «приверженность марки сохранению высоких динамических характеристик и эксклюзивности». Так, например, верхняя часть знака символизирует дугу на гоночной трассе, а у диагонального элемента эмблемы свое назначение — он должен подчеркивать прогрессивность бренда.

Впервые авто с новым логотипом появится на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября 2019 года.

Напомним, в конце сентября 2019 года в немецком городе Брауншвейг началось рассмотрение коллективного иска от 470 тыс. автовладельцев Германии против компании Volkswagen. Иск связан с «дизельным скандалом». Глава Федерального союза обществ защиты потребителей Клаус Мюллер заявил, что немецкий автопроизводитель должен ответить за обман своих клиентов, однако в Volkswagen считают, что их клиенты не пострадали.

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