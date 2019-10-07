Волгодонск, Ростовская область, , 14:59 — REGNUM Уникальную технологическую операцию разгибки трубной заготовки для создания днища атомного реактора для второго блока АЭС «Аккую» (Турция) выполнили специалисты волгодонского «Атоммаша» — филиала «АЭМ-технологии». Об этом 7 октября сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что разгибка является единственным вариантом, позволяющим получить бесшовную заготовку размером 6×6 метров для формирования днища атомного реактора.

Работа проводилась на термопрессовом участке в несколько этапов. Кованую стальную заготовку в виде трубы массой свыше 80 тонн и диаметром два метра разогнули путем нагрева до 1100ºC и давлением пресса с усилием 15 тыс. тонн. В результате трубная заготовка полностью превращается в квадратный лист. Из листа будет вырезана круглая заготовка под формирование днища атомного реактора.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком оборудования реакторной установки и машинного зала для всех четырех блоков турецкой АЭС. Предприятиями дивизиона будут изготовлены реакторы, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование, которое обеспечит надежную и безопасную работу АЭС в течение всего срока эксплуатации.

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