Томск, , 14:34 — REGNUM Образец уникальной установки для конструирования и модификации поверхности изделий выпустили ученые двух лабораторий Института сильноточной электроники СО РАН (Томск), сообщает 7 октября издание «Наука в Сибири».

«Установка обладает огромным спектром возможностей по формированию свойств поверхности, необходимых для конкретного изделия. Это очень важно, поскольку у большинства деталей эксплуатационные характеристики на 70−80% зависят именно от свойств поверхности», — пояснил руководитель проекта главный научный сотрудник лаборатории плазменной эмиссионной электроники ИСЭ СО РАН доктор технических наук Николай Коваль.

По словам разработчиков, на этапе формирования поверхности изделие, образно говоря, оказывается сразу меж двух огней — между источниками газовой и металлической плазмы. Электродуговое осаждение на поверхность различных вариантов химических соединений (нитридов, оксидов и карбидов) позволяет добиться нужного фазового состава и структуры поверхностного слоя детали (вплоть до формирования наноструктур), а также кратно повысить прочность и коррозийную стойкость изделия. Наличие манипулятора позволяет одновременно работать с несколькими объектами.

Отмечается, что разработка сибирских учёных позволит увеличить срок службы изделия от трёх до шести, а в некоторых случаях — в несколько десятков раз. Прибор, вошедший в перечень уникальных установок Минобрнауки РФ под название «УНИКУУМ», разрабатывался в рамках реализации гранта РНФ.

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