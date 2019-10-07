Париж, , 14:16 — REGNUM В сети появились фотографии обновлённого Renault Talisman Wagon в кузове «универсал». Снимки размещены на сайте Motor1.com.

Renault Talisman Wagon Motor1

На шпионских фото, несмотря на частичный камуфляж, автомобиль можно хорошо разглядеть. Изменения модели сведены к минимуму. Однако вполне вероятно, что камуфляж скрывает некоторые не очень большие обновления решётки радиатора и фар.

Что касается задних фонарей, то они имеют иную внутреннюю графику. Также заметно, что нижняя часть бампера приобрела другую форму.

Форма выхлопной трубы может свидетельствовать о том, что в машине установлен новый турбоагрегат, однако не исключено, что Renault просто настраивает выхлопную систему универсала, чтобы соответствовать новым более строгим экологическим европейским стандартам.

Актуальная модель Talisman оснащена 1,8-литровым турбированным двигателем Megane RS максимальной мощностью 225 «лошадей» и 300 Нм крутящего момента. Кроме неё в линейке моторов модели имеются агрегаты дизелей мощностью 150, 160 и 200 л. с.

Напомним, ранее в рамках IX Петербургского международного газового форума французская автокомпания Renault совместно с ГК «АТС» провели премьеру модели Logan CNG с газобаллонным оборудованием. В качестве базовой модели взят серийный седан Logan в комплектации Life с рабочим объёмом двигателя 1,6 л и механической трансмиссией.

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