Скорее всего, государственные испытания российской авиабомбы «Дрель» не будут завершены до конца 2019 года. Информация получена от руководителя концерна «Техмаш» Владимира Лепина. В качестве причины названы плохие погодные условия. Об этом пишет газета «Известия».

Москва, , 13:21 — REGNUM Ранее сообщалось о намерении закончить государственные испытания данного боеприпаса в 2019 году.

Впервые данную разработку представили ещё в 2015 году. Её испытания были начаты в 2016. «Дрель» — это планирующая авиабомба, которая после отделения от носителя способна пролететь до 30 километров. Масса боеприпаса — 500 килограмм. Она представляет собой бомбовую кассету, снаряжённую самоприцеливающимися боевыми элементами.

Один такой боеприпас может полностью уничтожить колонну танков или ракетную батарею. Иностранные СМИ, в частности британские, отмечали, что данная бомба практически не видна на радарах.

Следует заметить, что Россия в последние годы преодолела отставание от США по корректируемым авиабомбам. На недавно прошедшем авиасалоне МАКС-2019 были продемонстрированы корректируемые авиабомбы 1500, 500 и 250 килограммов. Идёт активная работа над созданием боеприпасов весовой категории в 50 и 100 килограммов, чтобы, как говорится, «не стрелять из пушки по воробьям». ИА REGNUM ранее сообщало об этом.