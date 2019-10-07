Берлин, , 13:16 — REGNUM Немецкие тюнеры из ателье TechArt подготовили пакет доработок для спорткара Porsche 911 в кузове 992. Об этом сообщается на сайте компании.

Обновленное авто имеет аэродинамический обвес, кованые колёсные диски TechArt Daytona II, форсировку мотора, новую выхлопную систему и заниженную подвеску. Кроме того, новинка выделяется двухцветным передним бампером, который состоит из пяти частей. Также у автомобиля новые боковые юбки и задний диффузор.

За доплату покупатель может поменять активный спойлер на фиксированный, сделанный из полупрозрачного поликарбоната.

Стоит отметить, что все тюнинговые элементы специалисты испытали в аэродинамической трубе.

Модель имеет форсировку мотора до 510 л. с. со стандартных 450 «лошадей». При этом максимальную мощность водитель ощутит только в режимах Sport и Sport Plus.

Также ателье TechArt предлагает клиентам установить спортивные пружины, которые уменьшают дорожный просвет на 30 мм.

Стоимость доработанного авто пока не сообщается.

Напомним, ранее на аукционе в Соединённых Штатах был продан уникальный экземпляр лимузина Porsche 356. Этот лимузин находился в коллекции Джона Диксона, который умер в 2013 году. Торги были организованы специалистами из RM Sotheby’s.

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