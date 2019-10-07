Создана третья разновидность защитной окраски для истребителя пятого поколения Су-57. Это комбинированный камуфляж. Об этом пишет «Российская газета».

Москва, , 13:09 — REGNUM До этого на истребителе применялась фигурная, размерная и пиксельная защитная окраска. Фигурная маскировка представляет собой многоугольники, которые нанесены на всей поверхности боевой машины. Кроме того, применялся размерный камуфляж: контрастным цветом окрашивались края горизонтального оперения и края крыльев. Получалось, что истребитель визуально уменьшается в размерах.

Пиксельная окраска представляла собой небольшие контрасты в средней части и светлые тона на передней и задней части самолёта.

Истребитель Су-57, участвующий в совместных испытаниях с БПЛА «Охотник», подвергся перекраске. Он получил новую защитную окраску, повторяющую очертания БПЛА и схожую с ним по размерам. По мнению экспертов, данный подход применён, чтобы ввести в заблуждение наблюдателей. Речь идёт и о спутниках-шпионах. Поэтому и камуфляж эксперты условно назвали «противоспутниковым».

Один из авторов ИА REGNUM ранее анализировал совместный полёт истребителя Су-57 и БПЛА «Охотник»: Россия активно готовится к войне будущего — войне беспилотных машин.