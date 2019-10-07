Лондон, , 12:41 — REGNUM Производство больших электрических кроссоверов может быть нецелесообразно, заявил исполнительный директор и главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс. Об этом сообщается на сайте Automotive News.

По мнению Роджерса, выпускать подобные автомобили не имеет смысла из-за большого веса аккумулятора и высокого аэродинамического сопротивления. По словам инженера, эти недостатки приводят к малому запасу хода автомобиля. Специалист считает более перспективным технологии основанные на топливных элементах.

Однако он признает, что у машин на топливных элементах будет будущее только в том случае, если водород научатся синтезировать с использованием возобновляемой энергии. На данный момент действующие установки, которые расщепляют воду на водород и кислород, работают на электричестве.

Также стоит отметить, что пока Land Rover ограничивается выпуском подключаемых гибридов.

Напомним, ранее руководитель подразделения Special Vehicle Operations (SVO) британского бренда Jaguar Майкл ван дер Занде заявил, что компания ведет разработку «заряженного» электрокроссовера I-Pace.

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