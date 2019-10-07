Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Американская компания Vanderhall представила обновлённое спортивное трёхколесное авто Carmel 2020 модельного года, которое быстрее, чем Mustang с движками 2,3 литра и 5,0 литров. Об этом сообщается на портале Motor.

Vanderhall Carmel Motor

Всего автопроизводитель предлагает три модификации автоцикла — базовая Blackjack, стандартная и топовая GT.

Несмотря на то, что спорткар весит 723 кг, он имеет динамику мотоцикла и комфорт кабриолета.

Под капотом модернизированного автоцикла стоит мотор мощностью 203 л. с., который позволяет разогнать авто до 96 км/ч за 4,5 с. Этот результат лучше, чем у моделей Mustang с моторами 2.3 литра и 5.0 литров.

Автопроизводитель установил в автоцикл круиз-контроль, усилитель рулевого колеса, систему стабилизации, подогрев кресел и аудиосистему с Bluetooth. Новинка выполнена в матовом чёрном цвете. «Обуто» трёхколёсное авто в 18-дюймовые диски из лёгкого сплава.

Отдельно стоит отметить, что спорткар собран вручную. Стоимость базовой версии авто начинается с 34 950 долларов (около 2,26 млн рублей).

Напомним, ранее автокомпания Ford выпустила видео-тизер электровнедорожника Mustang. На нём компания испытывает электрокар в суровых погодных условиях.

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