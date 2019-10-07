Берлин, , 11:11 — REGNUM Под отзывную кампанию могут попасть 260 тыс. фургонов компании Mercedes-Benz. Об этом сообщает немецкая газета Bild am Sonntag.

Причиной отзыва может стать нелегальное программное обеспечение для управления двигателем, которое установлено в фургонах. О нелегальном ПО сообщили в Федеральном управлении по вопросам транспортных средств Германии. Там подозревают, что в фургонах может находиться программное обеспечение, которое занижает реальные показатели вредных выбросов.

В немецкой автокомпании пояснили, что производство данных машин завершилось еще в 2016 году. По словам представителей марки, автокомпания продолжает сотрудничать с KBA.

Напомним, в сентябре 2019 года Mercedes-Benz согласился выплатить штраф в размере 870 млн евро. Тогда концерн признал нарушения в сфере выбросов дизельных машин.

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