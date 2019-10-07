Берлин, , 10:58 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Opel дал новую информацию о новой полностью электрической модели Corsa-e, которую компания представит в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Запас хода электрокара в 329 км обеспечивается литий-ионным аккумулятором, который состоит из 80 модулей, состоящих из элементов, поставляемых фирмой CATL. Максимальная мощность агрегата составляет 134 «лошадей». С 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 2,1 секунды. Построена новинка на платформе CMP PSA.

Кроме того, стоит отметить, что машина имеет две настройки рекуперативного торможения.

Сообщается, что Corsa-e будет изготавливаться на тех же предприятиях, что и бензиновые и дизельные модели компании, на заводе в испанском городе Сарагос.

Напомним, согласно данным Центра управления автомобилями (CAM), в Германии по итогам первого полугодия 2019 года было зарегистрировано 48 тыс. электрокаров. Это самое большое количество электромобилей по сравнению с остальными странами Европы.

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