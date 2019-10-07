Берлин, , 10:35 — REGNUM Немецкий автопроизводитель MAN SE планирует представить новый пассажирский электрический фургон под маркой MAN eTGE Kombi. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Представитель марки MAN сообщил во время Дней инноваций Traton в техническом центре Scania в Швеции, что eTGE Kombi будет представлен на выставке World Bus 2019 в Брюсселе 17 октября 2019 года.

В качестве агрегата у eTGE Kombi вероятно будет 136-сильный электромотор, который питается литий-ионной батареей мощностью 35,8 кВт-ч. Мотор сочетается с 1-скоростной трансмиссией и передним приводом. Новинка развивает максимальную скорость 90 км/ч. Его запас хода равен 114 км.

Сообщается, что ETGE Kombi будет продаваться в основном только для компаний, которые будут использовать электроминивэны в качестве маршрутного автобуса.

Напомним, ранее руководитель автомобильной стратегии Volkswagen Group Майк Йост заявил, что компания намерена принять новую стратегию по позиционированию своих брендов Seat и Skoda. Модели бренда, согласно этой стратегии, будут более чётко позиционироваться на мировом авторынке, напирая на функциональность более интенсивнее, чем сейчас.

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