Ньюбери, , 10:30 — REGNUM Компания Vodafone начала тестировать в ЕС технологию открытой сотовой связи, внедрение которой в итоге может привести к снижению стоимости тарифов. Об этом 7 октября сообщил портал Engadget.

Технологий получила название OpenRAN, Vodafone занимался её разработкой совместно с Intel. Пока что компания развернула сеть с 3G и 4G на её основе только в Турции, однако уже 7 октября 2019 года она намерена запустить OpenRAN «в 120 сельских районах Великобритании». Издание пишет, что эта сеть имеет преимущество по причине того, что «гармонизирует аппаратное и программное обеспечение в сотовой инфраструктуре».

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Vodafone — это британская компания, штаб-квартира которой расположена в городе Ньюбери. она является одним из крупнейших в мире сотовых операторов сотовой связи.

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