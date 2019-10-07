Нью-Дели, , 10:09 — REGNUM Провести модернизацию в России самолетов Су-30МКИ в скором времени намерено руководство вооруженных сил Индии. Об этом заявил маршал авиации индийских ВВС Ракеш Кумар Сингх Бхадауриа, передает газета The Times of India.

Сухой Су-30МКИ ВВС Индии

Глава военного ведомства заявил, что в ходе модернизации планируется установить на Су-30МКИ новейшее оборудование радиоэлектронной борьбы и более мощные РЛС. Также 42 боевых машины переоборудуют для установки на борту крылатых ракет индийско-российского производства «Брамос».

Как передавало ИА REGNUM, в июле Бхадауриа после совместных учений ВВС Индии и Франции заявил, что вместе французские истребители «Рафаэль» и российские Су-30МКИ способны победить любого потенциального противника.