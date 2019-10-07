Москва, , 08:51 — REGNUM Топ машин с самым экономичным мотором в России был составлен на основании изучения отзывов владельцев, мнений специалистов автосервисов и статистике надежности автомобилей. Рейтинг представило издание SpeedMe.

В рейтинге учитывались расход топлива и стоимость обслуживания транспортного средства. Кроме того, создатели топа выбирали автомобили из числа недорогих, доступных многим российским гражданам, желающим сэкономить.

Первую строчку этого топа занимают авто французского бренда — Renault Logan и Sandero с двигателем К7М. Данные модели получили большое количество положительных отзывов.

Отмечается, что причиной популярности этих авто является высокая надежность моторов и их неприхотливость к качеству топлива.

На втором месте рейтинга расположилась модели Mitsubishi с мотором 4G63. Их автолюбители ценят из-за качественной сборки и надёжного цепного привода ГРМ. Эти агрегаты редко выходят из строя. Без ремонта они могут проработать более 400 тыс. км.

Третью строчку рейтинга занимают автомобили Opel с движком Z18XER. В тройку лидеров этот мотор попал за счёт надёжного ременного привода ГРМ и системы впрыска топлива.

Напомним, по данным «Авито Авто», в России падает спрос на машины с газовыми двигателями. За год он упал на 66%. Такой вывод они сделали, подсчитав количество запросов на данный вид транспорта.

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