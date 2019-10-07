Москва, 7 октября 2019, 08:51 — REGNUM Топ машин с самым экономичным мотором в России был составлен на основании изучения отзывов владельцев, мнений специалистов автосервисов и статистике надежности автомобилей. Рейтинг представило издание SpeedMe.
В рейтинге учитывались расход топлива и стоимость обслуживания транспортного средства. Кроме того, создатели топа выбирали автомобили из числа недорогих, доступных многим российским гражданам, желающим сэкономить.
Первую строчку этого топа занимают авто французского бренда — Renault Logan и Sandero с двигателем К7М. Данные модели получили большое количество положительных отзывов.
Отмечается, что причиной популярности этих авто является высокая надежность моторов и их неприхотливость к качеству топлива.
На втором месте рейтинга расположилась модели Mitsubishi с мотором 4G63. Их автолюбители ценят из-за качественной сборки и надёжного цепного привода ГРМ. Эти агрегаты редко выходят из строя. Без ремонта они могут проработать более 400 тыс. км.
Третью строчку рейтинга занимают автомобили Opel с движком Z18XER. В тройку лидеров этот мотор попал за счёт надёжного ременного привода ГРМ и системы впрыска топлива.
Напомним, по данным «Авито Авто», в России падает спрос на машины с газовыми двигателями. За год он упал на 66%. Такой вывод они сделали, подсчитав количество запросов на данный вид транспорта.
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