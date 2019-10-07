Петропавловск-Камчатский, , 08:38 — REGNUM В ходе двусторонних учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота на камчатском театре военных действий впервые был применён ударный вертолёт Ка-29, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Транспортно-десантные вертолёты корабельного базирования Ка-29 авиации Тихоокеанского флота впервые в эксплуатационной практике применения машин этого типа были использованы в качестве ударных вертолётов: при подготовке плацдарма к высадке морской пехоты Ка-29 неуправляемыми ракетами нанесли поражение условному противнику на берегу.

Вертолёт выполнен по традиционной для фирмы «Камов» соосной схеме винтов, имеет бронирование кабины экипажа и отсека для десанта, способен перевозить до 16 человек, вооружён курсовым пулемётом, а также практически всем набором авиационных средств поражения, который могут нести боевые вертолеты российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе двусторонних учений морской пехоты, проводимых на Камчатке, одна из сторон высадила воздушный десант, который захватил аэродром условного противника.