Лондон, , 22:45 — REGNUM По итогам тестирования на улицах Лондона автомобилей Ford Mondeo, оснащённых автопилотом, организаторы проекта заявили о том, что первые роботизированные такси смогут выйти на линию уже в июне 2020 года. Об этом сообщает The Guardian.

Ford Mondeo Vauxford

Автопилот для автомобилей был разработан британским стартапом Oxbotica. При испытаниях в машине присутствовал водитель, который был готов в любой момент взять на себя ручное управление транспортным средством, однако, это понадобилось всего один раз.

Технический директор Oxbotica Пол Ньюман заявил, что компания планирует «в корне изменить способ, которым люди и товары перемещаются везде и всюду». Так, недавно в Бирмингеме состоялась демонстрация первого в Великобритании маршрутного автобуса, оснащённого автопилотом, а в 2020 году начнутся испытания 42-местного роботизированного автобуса на 15-мильном маршруте из Файфа в Эдинбург.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ранее глава компании Tesla Илон Маск анонсировал выпуск «роботакси» к 2020 году.

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