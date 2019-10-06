Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Компания-стартап Kitty Hawk, поддерживаемая Google и Boeing, представила новый малошумный электросамолёт вертикального взлета. Об этом сообщает New Atlas.

Одноместный самолёт Heaviside имеет шесть пропеллеров на крыльях и два, установленных вдоль кабины. Таким образом, электросамолёт может взлетать и приземляться вертикально, что исключает необходимость взлетно-посадочной полосы. Одной зарядки самолёту хватает на 160 км полёта, в котором он развивает скорость до 192 км/ч.

Примечательной особенностью самолета с электроприводом является его очень низкая шумность — всего 38 децибел на высоте 500 метров, в то время как вертолёт производит 80 децибел с той же высоты. Это можно сравнить с шумом от посудомоечной машины или пылесоса.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что работники лётно-исследовательского центра имени Армстронга NASA выполнили серию нагрузочных тестов нового крыла для перспективного демонстратора электрического 14-моторного самолёта X-57 Maxwell, испытания которого начнутся в конце 2019 года.

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