Москва, , 13:56 — REGNUM В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» запустили вычислительное устройство на двух кубитах, ставшее первым в России прототипом квантового компьютера. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Разработка квантового компьютера в НИТУ «МИСиС» ведётся с 2016 года в рамках проекта Фонда перспективных исследований. В основе квантового компьютера лежит идея использования явлений квантовой механики для обработки данных. Такие компьютеры отличаются от классических вычислительных устройств тем, что они оперируют не битами (единица информации, способная принимать только два значения), а кубитами, которые могут одновременно иметь оба значения.

В теории такие устройства должны значительно превосходить обычные компьютеры по скорости выполнения некоторых алгоритмов. Полноценный квантовый компьютер ещё не сконструирован, однако в мире реализуется несколько экспериментальных проектов с прототипами таких устройств.

Прототип квантового компьютера в НИТУ «МИСиС» построен на сверхпроводящих материалах. Кубиты размером 300 микрон, созданные из алюминия, обладают рядом преимуществ в сравнении с аналоговыми кубитами на отдельных атомах (например, их можно выстраивать нелинейно). В ходе первого эксперимента на прототипе квантового компьютера был решён квантовый алгоритм Гровера.

«Алгоритм Гровера на двух кубитах — это очень важный шаг на пути к созданию квантового компьютера. Мы не первые в мире, кто продемонстрировал его работу, но здесь идёт речь в первую очередь о технологическом достижении. Мы показали возможность реализации всех необходимых для логических операций для универсального квантового процессора: инициализации, однокубитных и двухкубитных операций и считывания, причём с удовлетворительным для небольших алгоритмов уровнем ошибок», — объяснил инженер лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» Илья Беседин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в МГТУ им. Баумана и ВНИИА им. Духова рассказали о достижении рекордного времени жизни созданных сверхпроводящих кубитов.

Отметим, чип для прототипа квантового компьютера в НИТУ «МИСиС» также был изготовлен в МГТУ им. Баумана.