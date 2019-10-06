Москва, , 12:29 — REGNUM С космодрома Плесецк до 2021 года будет запущено четыре космических аппарата российской навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании «Иносстрах».

По данным издания, до 2021 года запланирован вывод на орбиту двух спутников второго поколения серии «Глонасс» («Глонасс-М») и двух спутников третьего поколения — «Глонасс-К» и улучшенного «Глонасс-К2». Все запуски будут произведены с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

По состоянию на 6 октября состав орбитальной группировки ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов. 22 спутника используются по целевому назначению, 2 аппарата временно выведены на техобслуживание, ещё 2 — переведены в орбитальный резерв. Один спутник проходит этап лётных испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2020−2022 годы, внесённый в Госдуму 30 сентября, предполагает расходование 28,8 млрд рублей на развитие системы ГЛОНАСС в 2020 году.