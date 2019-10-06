Штутгарт, Германия, , 11:18 — REGNUM На 49-ом чемпионате мира по спортивной гимнастике в городе Штутгарт будет использоваться система поддержки судейства, разработанная на базе технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (IFG).

Очередной чемпионат мира по спортивной гимнастике, на котором разыгрываются квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио, проходит в немецком городе Штутгарт с 4 по 13 октября. На этом турнире впервые официально используется интеллектуальная система поддержки судейства, разработанная японской корпорацией Fujitsu Limited.

Сотрудничество Fujitsu и IFG с целью создания системы поддержки судейства началось в 2017 году. Разработанная система была протестирована на чемпионате 2018 года в Дохе. Проверка показала эффективность системы, и администрация IFG одобрила её официальное использование на следующем чемпионате мира.

Система поддержки судейства использует 3D-датчики для фиксирования каждого движения спортсмена. Программная обработка данных с датчиков, проводимая с использованием технологий искусственного интеллекта, позволяет судьям просмотреть трехмерное цифровое представление выполненных элементов с точными угловыми измерениями. Информация предоставляется в режиме реального времени, что помогает судьям выставить справедливые оценки.

«Они [гимнасты] посвящают свою юность этому виду спорта… Мы не можем смириться с тем, что годы упорных усилий и их мечты могут быть разрушены одной ошибкой. Расхождения в оценках должны уйти в прошлое, а технология, которую разрабатывает Fujitsu, укрепит доверие к судейству», — объяснил президент IFG Моринари Ватанабе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что компания Envitia разрабатывает для военно-морских сил Великобритании программное обеспечение для поиска мин беспилотными аппаратами, разработанное на основе технологий искусственного интеллекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский флот намерен использовать искусственный интеллект для поиска мин