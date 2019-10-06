Сан-Франциско, США, , 10:59 — REGNUM Компания HTC потеряла большую часть своей доли на глобальном рынке смартфонов из-за того, что слишком медленно модернизировала аппаратную часть устройств. Об этом рассказал генеральный директор компании Ив Майтрес на конференции, организованной порталом Tech Crunch.

В настоящее время тайваньский производитель смартфонов и планшетных компьютеров HTC переживает не лучшие времена — компания терпит убытки пятый квартал подряд, а в июле прошлого года руководство было вынуждено сократить почти четверть сотрудников. При этом раньше компания демонстрировала хорошие показатели на рынке смартфонов. Так, в 2011 году на долю HTC приходилось около 11% от глобальных поставок.

Генеральный директор HTC Ив Майтрес, недавно назначенный на эту должность, рассказал о причинах неудач компании. Он отметил, что главной проблемой HTC стало то, что компания слишком медленно модернизировала аппаратную часть смартфонов, сделав ставку на другие технологии.

«Такие компании, как Apple, Samsung и Huawei проделали невероятную работу, вкладывая средства в свое оборудование. Мы этого не сделали, потому что мы инвестировали в инновации в виртуальной реальности… Я думаю, что мы сделали неправильный выбор в то время, и теперь нам нужно наверстать упущенное», — объяснил Майтрес.

Также новый руководитель HTC выразил уверенность в том, что компании удастся преодолеть проблемы и улучшить финансовые показатели. Майтрес рассказал, что видит возможности для роста компании в сфере технологий дополненной реальности (через подразделение Vive), а также в области мобильной связи пятого поколения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года компания HTC представила шлем виртуальной реальности Vive Focus Plus, предназначенный для проведения 3D-тренингов и презентаций.

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