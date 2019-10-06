Сан-Франциско, США, , 09:52 — REGNUM Компания Niantic изучит обращения игроков в Pokemon Go, использующих смартфоны китайской компании Xiaomi, и отменит их блокировки. Об этом сообщает пресс-служба Niantic.

Ранее пользователи некоторых моделей Xiaomi пожаловались на проблемы в мобильной видеоигре Pokemon Go, использующей камеру смартфонов. Предположительно из-за технической ошибки прошивка MIUI, установленная на этих смартфонах, распознавалась в мобильной игре как мошенническое программное обеспечение, из-за чего технические службы блокировали учётные записи игроков.

В Niantic отметили, что проблемы могут быть связаны с функцией MIUI Game Booster и пообещали пересмотреть все несправедливые блокировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Niantic представила мобильную видеоигру по вселенной Гарри Поттера Harry Potter: Wizards Unite, также использующую технологии дополненной реальности.

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