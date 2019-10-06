Амстердам, , 08:16 — REGNUM Компания Polaroid Originals объявила о прекращении производства широкоформатных камер Spectra и соответствующей плёнки для изготовления моментальной фотографии. Об этом сообщается в блоге компании.

В компании отметили, что отказ от производства связан с техническими проблемами при использовании широкоформатных камер для получения моментальных фотографий.

«С 1986 года Spectra играет важную роль в мире аналоговой мгновенной фотографии. За три десятилетия история широкоформатных камер подошла к концу. Владельцы таких камер зачастую сталкиваются с плохим качеством снимков и частыми поломками, и мы не можем на это повлиять», — отметили в пресс-службе Polaroid Originals.

Polaroid Originals отправила в магазины последние партии плёнки широкого формата, которая будет доступна в течение нескольких следующих месяцев.

Отметим, эта фотографическая компания была основана в Нидерландах 2008 году под названием Impossible Project. Она была переименована в мае 2017 года после приобретения бренда и интеллектуальной собственности Polaroid.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года журнал Time назвал фотоаппарат Polaroid одним из технических устройств, оказавших наиболее заметное влияние на общество.