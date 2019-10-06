Москва, , 07:24 — REGNUM На космодроме Байконур завершены работы по транспортировке и установке на стартовой площадке ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками Eutelsat-5WB и MEV-1. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск «Протона» будет осуществляться в интересах французского оператора спутниковой связи Eutelsat на коммерческой основе. В ходе запуска помимо телекоммуникационного спутника Eutelsat-5WB на орбиту будет выведен экспериментальный американский космический аппарат MEV-1.

Аппараты серии Mission Extension Vehicle (MEV) разработаны компанией ATK для выполнения работ по обслуживанию орбитальных спутников. Они могут проводить дозаправку других космических аппаратов, а также перемещать их в космическом пространстве. Планируется, что MEV-1 состыкуется со спутником связи Intelsat-901 и вернёт его с орбиты захоронения в рабочую точку.

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» запланирован на 9 октября в 13:17 по московскому времени. Для вывода двух аппаратов на целевые орбиты потребуется почти 16 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Центре им. Хруничева рассказали, что предстоящий запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками Eutelsat-5WB и MEV-1 станет рекордным по времени выведения спутника на орбиту — для доставки аппарата MEV-1 потребуется 15 часов 54 минуты. Ранее максимальное время выведения на орбиту с использованием ракеты-носителя «Протон-М» составляло 15 часов 31 минуту — именно столько потребовалось для выведения спутников Inmarsat-5 при запусках 2013 и 2015 года.

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