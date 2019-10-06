Севастополь, , 06:17 — REGNUM В Севастополе прошли специальные учения, задачей которых была проверка готовности гидрографической службы (ГС) Черноморского флота (ЧФ) к решению задач навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения сил флота, сообщает сайт Министерства обороны РФ.

В ходе учений подразделения ГС развёрнули на побережье маневренные радиогеодезические комплексы «Крабик-БМ», а также аналогичную корабельную станцию на гидрографическом судне для обеспечения ведения условных боевых действий кораблями ЧФ.

Комплекс «Крабик-БМ» даёт возможность в режиме реального времени засечь координаты неподвижных объектов и параметры движения целей с минимальной погрешностью.

В ходе учений «Крабики» применялись как опорные геодезические комплексы для других радиотехнических средств с целью формирования единого навигационного поля в морском районе ведения условных боевых действий.

Спецучения подразделений гидрографической службы ЧФ проходило в течение двух суток с 3 по 4 октября.