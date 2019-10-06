Шанхай, Китай, , 03:20 — REGNUM Китайские СМИ высоко оценили бронирование башни танка «Армата», сообщает Sina.com

Представители китайских СМИ отметили мощную пассивную защиту башни Т-14 («Армата»), высокую и разноплановую активную её защиту. При этом по сравнению с танками Т-72 и Т-80У «Армата» имеет больший объём башни при не уступающих им и зарубежным аналогам оборонительных характеристиках.

Кроме того журналисты отметили, что в башенной броне танка использована легированная сталь 44С-св-Ш, что позволяет уменьшить толщину броневого листа на 15%, вес танка таким образом уменьшается на сотни килограммов.

Напомним, башня «Арматы» необитаемая. Экипаж танка, находясь в бронированной капсуле, будет способен дистанционно видеть всё, что происходит на поле боевых действий, с помощью специальных приборов.