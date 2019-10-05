Париж, , 15:57 — REGNUM Группа учёных из Франции разработала экзоскелет с нейрокомпьютерным интерфейсом, который смог использовать мужчина с параличом большей части тела. Исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet.

Исследование учёных под руководством профессора Алима-Луи Бенаби из Университета Гренобля направлено на разработку полуинвазивной техники, которая позволит использовать сигналы мозга для управления экзоскелетом. Эта технология сможет помочь людям с параличом конечностей, возникающим при травматических повреждениях шейного отдела спинного мозга.

Участником исследования стал 28-летний мужчина с тетраплегией (паралич большей части тела, включая конечности), возникшей после повреждения спинного мозга. В сенсомоторные области головного мозга добровольца были имплантированы два беспроводных регистратора с 64 электродами. Учёные разработали алгоритм для декодирования сигналов, получаемых с имплантированных регистраторов в режиме реального времени.

В течение двух лет пациент выполнял специальные задачи, позволяющие улучшить управление экзоскелетом. После тренировок мужчине удалось добиться стабильной активации нейропротезного экзоскелета с четырьмя конечностями с помощью полной системы интерфейса мозг-машина. В частности, пациент смог выполнять многосуставные движения верхних конечностей и самостоятельно ходить на небольшие расстояния в лабораторных условиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания Hyundai Motor представила экзоскелет VEX, предназначенный для промышленного использования на автомобилестроительных заводах.

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