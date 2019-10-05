Вашингтон, 5 октября 2019, 15:16 — REGNUM Эксперты компании Google обнаружили уязвимость в коде ядра мобильной операционной системы Android, затрагивающую некоторые модели смартфонов. Об этом сообщает ZDNet.
Обнаруженный эксплоит (вредоносная программа, использующая уязвимость программного кода для кибератаки) позволяет злоумышленникам получить доступ с правами главного администратора к смартфонам на базе Android 8 и более поздних версий. Эта уязвимость была исправлена в декабре 2017 года для версий ядра Android 3.18, 4.14, 4.4 и 4.9, однако вновь возникла в последующих версиях.
Уязвимость затронула смартфоны компаний Google (Pixel 2), Huawei (P20), Xiaomi (Redmi 5A, Redmi Note 5, A1), Oppo (A3), Moto (Z3), LG (Oreo) и Samsung (S7, S8 и S9).
Компания Google, обнаружившая уязвимость, пообещала выпустить обновление, устраняющее уязвимость смартфонов Pixel 1 и 2 в октябре. Также специалисты по кибербезопасности Google уведомили разработчиков открытой версии операционной системы Android.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания Apple выпустила обновление для операционной системы iOS, исправляющее уязвимость, связанную приложениями внешних клавиатур для смартфонов iPhone.
Читайте ранее в этом сюжете: Вышло обновление для iOS, исправляющее проблему со сторонними клавиатурами