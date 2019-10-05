Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Эксперты компании Google обнаружили уязвимость в коде ядра мобильной операционной системы Android, затрагивающую некоторые модели смартфонов. Об этом сообщает ZDNet.

Смартфон (сс) Pexels

Обнаруженный эксплоит (вредоносная программа, использующая уязвимость программного кода для кибератаки) позволяет злоумышленникам получить доступ с правами главного администратора к смартфонам на базе Android 8 и более поздних версий. Эта уязвимость была исправлена в декабре 2017 года для версий ядра Android 3.18, 4.14, 4.4 и 4.9, однако вновь возникла в последующих версиях.

Уязвимость затронула смартфоны компаний Google (Pixel 2), Huawei (P20), Xiaomi (Redmi 5A, Redmi Note 5, A1), Oppo (A3), Moto (Z3), LG (Oreo) и Samsung (S7, S8 и S9).

Компания Google, обнаружившая уязвимость, пообещала выпустить обновление, устраняющее уязвимость смартфонов Pixel 1 и 2 в октябре. Также специалисты по кибербезопасности Google уведомили разработчиков открытой версии операционной системы Android.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания Apple выпустила обновление для операционной системы iOS, исправляющее уязвимость, связанную приложениями внешних клавиатур для смартфонов iPhone.

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