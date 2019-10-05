Сан-Франциско, США, , 12:25 — REGNUM Американская компания Blue Origin планирует осуществить ещё два испытательных запуска разрабатываемого корабля для космического туризма New Shepard в автоматическом режиме перед полётом с экипажем на борту. Об этом рассказал генеральный директор Blue Origin Боб Смит на конференции, организованной порталом TechCrunch.

Глава Blue Origin рассказал о планах компании по суборбитальным запускам корабля New Shepard на конференции Disrupt SF 2019 в Сан-Франциско. Ранее в компании планировали осуществить первый запуск с экипажем до конца 2019 года, однако Смит признал, что сейчас это представляется маловероятным.

Он добавил, что Blue Origin планирует провести ещё как минимум два испытательных запуска New Shepard в автоматическом режиме, прежде чем начать подготовку к пуску с экипажем.

«Если эти испытательные запуски пройдут действительно удачно, то мы сможем отправить людей в космос довольно быстро. Если нет, то мы спокойно пройдём через это. Мы отправим экипаж только тогда, когда будем полностью уверены в его безопасности», — объяснил Боб Смит.

Также глава Blue Origin подтвердил, что стоимость первых туристических космических полётов будет составлять несколько сотен тысяч долларов, однако впоследствии в компании рассчитывают серьёзно снизить цену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая состоялся одиннадцатый испытательный запуск корабля New Shepard в автоматическом режиме. Пилотируемая капсула преодолела отметку в 100 км над уровнем моря, считающуюся границей между атмосферой Земли и космосом.

Читайте ранее в этом сюжете: Один из кораблей New Shepard совершил пятый суборбитальный полет