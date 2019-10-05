Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Видеоигра Red Dead Redemption 2 (RDR2) выйдет в версии для персональных компьютеров 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба студии-разработчика видеоигры Rockstar Games.

Игра от Rockstar Games с открытым миром в стиле вестерна была выпущена для игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One в ноябре 2018 года. RDR2 получила высокие оценки критиков, а также побила несколько рекордов продаж — за первые две недели было продано более 17 млн копий игры.

В версии для персональных компьютеров будет улучшена графика, а также добавлены новые задания и оружие. Предварительная продажа RDR2 для ПК в магазине разработчика Rockstar Games Launcher будет открыта 9 октября. Оформившие предзаказ с 9 по 22 октября получат в подарок две игры от Rockstar Games (на выбор из следующего списка: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition, Max Payne 3: The Complete Edition).

В других цифровых магазинах, включая Epic Games, Green Man Gaming, Humble Store и GameStop, предзаказ будет открыт 23 октября. Также в ноябре RDR2 появится в облачном игровом сервисе Staida от Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Sony назвала самые популярные игры 2018 года для консоли PlayStation 4. Red Dead Redemption 2 вошла в первую пятёрку по продажам в США и Евросоюзе.

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