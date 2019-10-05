Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Американская компания Apple купила стартап IKinema из Великобритании, специализирующийся на разработке технологий визуальных спецэффектов. Об этом сообщает Financial Times.

Основным направлением разработок IKinema является создание реалистичных моделей движения цифровых персонажей. Подобные технологии используются в видеоиграх, а также при создании видеороликов.

Ожидается, что специалисты IKinema помогут в разработке специальных эффектов дополненной реальности для камер устройств под управлением операционной системы iOS. Эта сделка поможет Apple расширить возможности видеокамеры смартфонов iPhone, облегчая конкуренцию с другими производителями смартфонов, такими как Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Apple запустила сервис цифрового распространения видеоигр по подписке Arcade на смартфонах iPhone с операционной системой iOS версии 13. Позже этот сервис будет добавлен на других устройствах Apple — планшетах iPad и компьютерах Mac.

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