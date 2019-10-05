Санкт-Петербург, , 09:18 — REGNUM Новейшие разработки в области газотурбинного оборудования для транспорта газа представила Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) на Девятом Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

В частности, свет увидела разработка пермских машиностроителей — натурный образец газотурбинной установки мощностью 16 МВт. В 2019 году она прошла стендовые испытания на одном из объектов «Газпрома» в Пермском крае, подтвердив высокие эксплуатационные характеристики.

Другая разработка — высокоэффективный газотурбинный двигатель АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт для газоперекачивающих агрегатов разработки уфимского ПАО «ОДК-УМПО». Полноразмерный макет этого агрегата создатели представили на стенде «Газпрома».

«Объединенная двигателестроительная корпорация» — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Входит в госкорпорацию «Ростех».

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