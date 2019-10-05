Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA запланировало серию из десяти выходов в открытый космос для проведения работ за бортом Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В открытом космосе Nasa.gov

Первый выход в открытый космос запланирован на 6 октября — астронавты начнут работы по замене никель-водородных батарей на МКС на новые литий-ионные аккумуляторы. Для завершения этих работ потребуется ещё четыре выхода в открытый космос, планируется, что все аккумуляторы будут заменены до конца октября.

После этого астронавты проведут ещё пять выходов в открытый космос для ремонта магнитного альфа-спектрометра. Этот прибор, установленный на внешней стороне МКС в 2011 году, используется для поиска антиматерии и тёмной энергии. Планируется, что работоспособность альфа-спектрометра будет восстановлена до конца года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября с МКС был состыкован японский грузовой космический корабль HTV-8, доставивший на орбитальную станцию шесть новых литий-ионных аккумуляторов.

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