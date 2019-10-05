Москва, , 08:02 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung открыла предзаказ своего первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В фирменном магазине Samsung смартфон доступен в чёрном и серебряном цвете. Главной особенностью устройства является сгибающийся экран. Смартфон оснащён шестью камерами, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Система питания основана на двух аккумуляторах, общая ёмкость которых составляет 4380 мАч.

Предзаказ Galaxy Fold открыт 4 октября, в российских магазинах устройства, оценённые в 160 тысяч рублей, появятся 25 октября.

Напомним, первоначально компания Samsung планировала запустить продажи первого смартфона с гибким экраном в апреле 2019 года. Планы южнокорейской компании были скорректированы после того в первых моделях Galaxy Fold были выявлены технические проблемы, приводившие к выводу из строя гибкого экрана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае руководитель мобильного подзраделения Samsung Донг Джин Ко рассказал о доработке смартфона Galaxy Fold. Для решения проблемы быстрого повреждения гибкого экрана специалисты южнокорейской компании уменьшили зазор между защитным слоем и лицевой панелью экрана, а также улучшили шарнирный механизм.

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