Москва, , 07:36 — REGNUM Специалисты Байконура приступили к выводу ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком на стартовый комплекс космодрома. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Решение о вывозе ракеты на стартовый комплекс площадки №200 было принято Госкомиссией 4 октября. Транспортировка «Протона-М» была начата 5 октября в 04:30 по московскому времени. Запуск запланирован на 9 октября.

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз» будет использоваться для выведения на орбиту телекоммуникационного спутника французского оператора сотовой связи Eutelsat. Также в качестве попутной нагрузки на орбиту будет выведен американский экспериментальный летательный аппарат MEV-1, который будет использоваться для дозаправки и перемещения орбитальных спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» в интересах компании Eutelsat был запланирован на 30 сентября. Запуск был перенесён в связи с выявленной необходимостью доработки системы управления разгонным блоком «Бриз».

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