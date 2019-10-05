Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Военно-морские силы США испытали новую противокорабельную крылатую ракету Naval Strike Missile (NSM), сообщает CNN.

Успешный пуск ракеты был произведен 1 октября в ходе совместных учений кораблей ВМС США и Сингапура у берегов Гуама. Стартовой площадкой послужил корабль прибрежной зоны Gabrielle Giffords (LCS 10) класса Independent, первым получившим ракетный комплекс, предназначенный для замены «старичка» — крылатой ракеты «Гарпун».

Телеканал подчеркивает, что США испытали новое оружие в то самое время, когда Китай демонстрировал новые военные арсеналы — от межконтинентальных баллистических ракет до новых подводных дронов — во время празднования своего 70-летия.

Как заявляется экспертами, NSM является ракетой нового поколения, использующая технологии снижения заметности и повышенной точности наведения на цель. По сравнению с «Гарпуном», ее дальность поражения увеличена на 30% и превышает 100 морских миль.

По мнению Карла Шустера, бывшего капитана ВМС США, ныне преподавателя Гавайского тихоокеанского университета, Китай имеет количественное преимущество в крылатых ракетах над США, но NSM способна качественно «изменить ход игры».

Как сообщалось ранее военно-морским ведомством США, большинство кораблей растущего флота прибрежной зоны LCS (небольших современных кораблей, имеющих большую скорость и использующих технологии пониженной заметности) должны будут получить новую ракету.

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