Москва, , 02:48 — REGNUM Комплексные проверки по итогам 2019 учебного года проводятся более чем в восьмидесяти воинских частях и подразделениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

АПУ 15У175М комплекса РС-24 «Ярс» (сс) Vitaly V. Kuzmin

Особое внимание — по информации пресс-службы — уделяется реальному состоянию мобилизационной готовности и боевой подготовки подразделений, вооруженных новыми подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс».

К «внезапным» проверкам также привлекаются воинские части, не участвующие непосредственно в контрольных мероприятиях.

Часть ракетных соединений РВСН, в числе которых отмеченные командованием Юрьевское, Йошкар-Олинское, Владимирское ракетные соединения, уже завершили основную программу учений и контрольных занятий. До конца 2019 года в воинских частях и соединениях запланировано еще тридцать проверок ракетных полков, частей охраны и обеспечения.

Всего в контрольных мероприятиях проводимых в Ракетных войсках стратегического назначения участвует более десяти тысяч военнослужащих и около двух тысяч единиц вооружения и специальной техники.

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