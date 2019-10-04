Красногорск, , 15:47 — REGNUM В Солнечногорскую центральную районную больницу ввели в эксплуатацию новое оборудование для женской консультации. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Больница получила новый видеокольпоскоп. Стоимость прибора составляет 1 млн рублей. Оборудование было закуплено, а счет внебюджетных средств.

Как пояснила заведующая женской консультацией Ирина Нестеровская, видеокольпоскопия — это метод диагностики, с помощью которого можно оценить состояние шейки матки до и после лечения и оценить качество проведенных манипуляций.