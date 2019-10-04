Москва, , 15:37 — REGNUM Новые решения для обеспечения энергобезопасности объектов гидроэнергетики представили «Силовые машины» на проходящем в Москве форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом 4 октября сообщает пресс-служба концерна.

Темы, связанные с модернизацией оборудования ГЭС и цифровизацией технологических и бизнес-процессов, стали предметом обсуждения на сессии «Энергоэффективность и энергобезопасность гидроэнергетических объектов в контексте модернизации и цифровой трансформации».

В рамках мероприятия замруководителя дивизиона гидроэнергетики «Силовых машин» Владимир Демьянов выступил с докладом о проекте комплексной автоматизации — цифровой системе мониторинга для Саяно-Шушенской ГЭС. По его словам, система цифрового мониторинга гидроагрегатов объединяет сотни датчиков. Получаемые с них данные обрабатываются, систематизируются, отображаются на операторских станциях. Таким образом, производитель оборудования для гидроагрегатов получает большой объём информации и может учитывать в производстве.

«Такая тонкая, «индивидуальная» настройка под каждую машину позволяет оптимизировать режимы работ гидроагрегатов при обеспечении надежности», — добавил Демьянов.

Ежегодный форум «Российская энергетическая неделя» проходит с 2016 года. Целью мероприятия являются демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. В 2019 году форум проходит со 2 по 5 октября в московском «Манеже».

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