Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM В рамках IX Петербургского международного газового форума компания ГАЗ представила среднетоннажник «ГАЗон Next 10 LNG/CNG» с газобаллонным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Машина предназначена для эксплуатации на больших расстояниях.

Топливная система грузового автомобиля соединена с газовым мотором ЯМЗ-534. Мощность агрегата составляет 170 «лошадей». Он работает на метане, который охлаждён до минус 162 градусов.

Сообщается, что запас хода на полной заправке составляет порядка 900 км. Из них 700 км грузовик может преодолеть на сжиженном газе (LNG), а 200 км на сжатом природном газе (CNG).

Напомним, ранее на IX Петербургском международном газовом форуме компания Renault совместно с ГК «АТС» провела премьеру модели Logan CNG с газобаллонным оборудованием (ГБО). В качестве базовой модели был взят серийный седан Logan в комплектации Life.

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