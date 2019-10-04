Звенигород, Московская область, , 15:18 — REGNUM Представители промышленности, вузов и научно-исследовательских организаций обсудили главные вопросы, касающиеся развития технологий в области акустики, на конференции в Звенигороде, сообщает 4 октября пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского.

Акустические волны

Мероприятие прошло в конце сентября. Организатором конференции выступил ЦАГИ. Открывая встречу, первый заместитель гендиректора института, доктор физико-математических наук Александр Медведский отметил, что в связи с широким внедрением композитов в авиации всё более актуальными являются темы на стыке классических дисциплин.

Всего специалисты ЦАГИ представили 58 докладов. Свои сообщения выступающие посвятили проблемам шума летательных аппаратов, диагностике источников шума, акустике авиационных двигателей, другим темам. Также учёные и эксперты представили результаты работ в области акустики, выполненных совместно с коллегами из ведущих авиастроительных предприятий России.

Отмечается, что конференция продолжила серию мероприятий, которые проводятся ЦАГИ с 1962 года. Встреча в 2019 году стала 18-й по счёту.

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