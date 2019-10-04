Токио, , 15:08 — REGNUM Японская компания Isuzu представит 19 октября 2019 года в Таиланде пикап третьего поколения D-Max. Об этом 4 октября сообщается на сайте «Авторевю».

От прежней модели пикапу оставили рамную конструкцию и цельный задний мост. Кроме того, стиль новинки останется прежним.

Значительные изменения коснуться начинки авто, которая сделает управление более комфортным. Автопроизводители снабдят машину комплексом современных систем. Среди них будет система автоматического торможения.

По имеющейся информации, новый пикап будет оснащён двигателем от прежней версии. Для европейского авторынка — это дизельный агрегат 1,9, а для остальных рынков будет установлен трехлитровый четырехцилиндровый движок.

Привод у автомобиля останется жестко подключаемый 4×4, но появится штатная блокировка заднего дифференциала.

Напомним, в сентябре генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье заявил, что автокомпания после 2023 года может организовать сборку своих пикапов в РФ. Реализовывать автомобили компания будет как в России, так и за рубеж. К открытию нового производства продажи пикапов Isuzu в России могут вырасти до 2−3 тыс. машин в год, считают в автокомпании.

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