Москва, , 14:18 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в России больше всего новых авто было продано отечественной автокомпанией Lada. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в сентябре АвтоВАЗ реализовал 31 516 автомобилей. Это на 1% больше, чем было продано в прошлом году.

На второй строчке списка расположился южнокорейский бренд KIA с результатом 19 194 проданных авто. Тут наблюдается небольшой рост продаж на 2%.

Третье место у модели Hyundai. Её в сентябре приобрели 16 050 российских автолюбителей.

Напомним, по результатам исследования авторынка аналитическим агентством «Автостат», самой популярной машиной у молодых людей в возрасте до 35 лет в России стала Lada Samara. Её автовладельцами являются 4,2% опрошенных. Далее по популярности идут модели: Ford Focus (3,4%), Lada Priora (2,7%), KIA Rio (2,7%), Hyundai Solaris (2,6%), Toyota Corolla (2,4%), Lada 110 (2,3%), Lada Classic (2,2%), Skoda Octavia (2,1%) и Lada Kalina (2,1%).

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