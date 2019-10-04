Москва, , 13:35 — REGNUM По итогам сентября 2019 года наиболее продаваемой моделью на первичном российском авторынке стала Lada Granta. Об этом сообщается в официальных данных продаж, опубликованных автокомпанией.

Всего в сентябре в России было реализовано 11 208 единиц Lada Granta, что на 13% больше прошлогоднего уровня.

Второй по популярности моделью у российских автолюбителей в первом месяце осени 2019 года стала Lada Vesta. За месяц это авто приобрели 9452 человека. Здесь мы наблюдаем небольшой рост на 4%. В тройку лидеров также попала южнокорейская модель KIA Rio с результатом 7758 проданных авто (-2%).

Лидером же по продажам среди новых кроссоверов стала модель Hyundai Creta. В сентябре дилерам удалось продать 6408 экземпляров данного авто, что на 9% больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее представитель МВД Валерий Грибакин заявил, что в Росгвардии готовят проект патрульного автомобиля на базе Granta для подразделений вневедомственной охраны. Спецавтомобиль, по замыслу инициаторов проекта, должен иметь компьютер с загруженной в него базой данных о владельцах оружия и информацией об объектах, которые находятся под охраной росгвардейцев. Также в бортовом компьютере должна быть информация о людях, которые находятся в розыске.

Читайте также: АвтоВАЗ отказался от выпуска «спортивной» Granta — директор Lada Sport