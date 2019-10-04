Основа мобильности российских вооружённых сил обеспечивается тяжёлыми военно-транспортными самолётами Ил-76. Данные самолёты дают возможность оперативного развёртывания передовых сил в горячих точках мира. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американский журнал The National Interest.

Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Американское издание приводит данные, что военно-транспортный флот России стоит на втором месте после США по численности самолётов. Он насчитывает 177 тяжёлых и средних транспортников. Значительная часть этого авиапарка была задействована в ходе войны в Сирии.

Основной военно-транспортный самолёт России — это Ил-76, который специально создавался для использования в интересах воздушно-десантных войск. Данный самолёт способен не только перевозить и десантировать живую силу, но и технику подразделений ВДВ. В частности, в него помещаются четыре боевых машины десанта.

Модернизированный Ил-76МД-90А имеет более мощную конструкцию и двигатели. Он способен транспортировать и более тяжёлые БМД-4.

Американское издание отмечает, что ВВС США могут десантировать только живую силу и лёгкую технику. Американский военно-промышленный комплекс так и не смог разработать ничего нового взамен снятого с вооружения лёгкого авиадесантного танка M551 «Шеридан».