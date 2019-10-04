Сиэтл, США, , 12:52 — REGNUM В течение ближайших недель изучающая Марс посадочная платформа InSight предпримет ещё попытку вытащить застрявший в марсианском грунте бур HP3. Об этом 4 октября сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL).

Ученые предполагают, что движению бура вглубь марсианского грунта мешает 10-сантиметровый слой спекшегося песка.

«Мы попробуем прижать одну из сторон «крота» (буровой установки, — прим. ред.) при помощи лопатки, которая установлена на руке-манипуляторе InSight», — сообщила заместитель научного руководителя миссии Сью Смрекар.

Также она рассказала, что ученые надеются с помощью этого повысить силу трения до такого уровня, который позволит буровой установке погружаться вглубь марсианской поверхности после возобновления процесса бурения.

Напомним, модуль InSight прибыл на поверхность Марса в декабре 2018 года и начал научную работу в феврале нынешнего года. Проблемы с работой аппарата начались уже в первые сутки его работы, когда бур, находясь на глубине 35 сантиметров, начал «топтаться на месте», не погружаясь далее, до требуемого уровня в 70 сантиметров.