Москва, , 10:41 — REGNUM В России вскоре начнут продавать смартфоны компании VinSmart (Vssmart) из Вьетнама. Компания провела презентацию устройств в Москве. Об этом 3 октября сообщил портал Dgl.

Самый недорогой смартфон этого производителя можно будет приобрести уже в октябре 2019 года, стоимость устройства Bee составит 4990 рублей. Всего на презентации компания показала четыре модели смартфонов, покупка самого дорогого из них обойдется покупателям в 14 990 или 16 990 рублей в зависимости от объема встроенной памяти. Устройство оборудовано процессором Qualcomm Snapdragon 675 и аккумулятором ёмкостью 4 тыс. мАч.

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Напомним, основателем Vingroup является бизнесмен Пхам Нхат Вуонг. Эта вьетнамская компания присутствует в разных сферах бизнеса, таких как недвижимость, розничная торговля, медицина и других. В 2016 году Вьетнаме работало более 1 тыс. её магазинов.

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