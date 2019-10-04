Амстердам, , 10:27 — REGNUM Согласно данным Bovag (Голландская ассоциация дистрибьюторов), самым продаваемым автомобилем в Нидерландах по итогам сентября 2019 года стал электрокар Tesla Model 3. Об этом сообщает Bloomberg.

Продажи Tesla в Европе резко возросли после того, как американский производитель электромобилей представил Model 3 на ключевых рынках, таких как Нидерланды, Норвегия и Германия.

В Нидерландах за первый осенний месяц 2019 года было продано 5768 единиц Tesla Model 3, что почти в четыре раза больше, чем в августе этого года. Кроме того, американский бренд стал самым популярным в этой стране в сентябре.

В Нидерландах, по информации лизинговой компании ALD Automotive Netherlands, использование полноценных электромобилей стимулировалось налоговыми льготами, которые позволяют сэкономить водителям несколько сотен евро в месяц.

Однако, по словам представителей ALD, правительство планирует отменить некоторые льготы.

Напомним, в августе 2019 года автокомпания Tesla объявила, что ищет площадку для открытия производства электромобилей в Германии.

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