Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Компания Apple планирует увеличить на 10% объемы производства новой модели iPhone 11, сообщает 4 октября Nikkei.

Отмечается, что дополнительно планируется выпустить от 7 до 8 млн iPhone 11. Соответствующее решение было принято руководством американской компании в связи с высоким спросом на новую модель.

Напомним, корпорация Apple представила новую линейку своих смартфонов 10 сентября. В России цена на iPhone 11 начинается от 59 990 рублей, iPhone 11 — от 89 990 рублей, максимальная стоимость iPhone 11 Pro Max составляет 131 990 рублей.

Ранее сообщалось, что в России полностью раскупили первую партию iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.

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